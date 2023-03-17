74 günlük yaşam savaşı... Öldüren simit!

AA

Isparta Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli öğrenci Mehmet Murat Bitiktaş'ın, 2 Ocak Pazartesi günü yediği simit boğazına takıldı.

74 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre nefes almakta güçlük çeken öğrenciye, öğretmenleri "Heimlich Manevrası"yla müdahale etse de 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi kaldırılan ve 74 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Bitiktaş'ın bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖĞRETMENLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Öğrencimiz Mehmet Murat Bitiktaş'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.