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        Haberler Sağlık 72 yaşındaki kadının ilkel teleferikte kopan parmakları 7 saatte dikildi

        72 yaşındaki kadının ilkel teleferikte kopan parmakları 7 saatte dikildi

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesinde ikamet eden Ayşe Karaca, 15 gün önce köyde ilkel teleferik telinin fazlalık kısmını, yoldan geçen araçlara zarar vermemesi için kaldırmak istedi. Çelik teli kaldırdığı sırada ilkel teleferiğin çekilmesi sonucu Karacanın sol elindeki 4 parmak koptu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:54
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        Teleferikte kopan parmaklara 7 saatlik müdahale
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        Yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen Karacanın kopan parmakları, Op. Dr. Ahmet Öncül tarafından yaklaşık 7 saatlik operasyonla dikildi.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaşi ve Op. Dr. Öncül, Karacayı tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.

        Başhekim Yavaşi, gazetecilere, bölgede tarımın yoğun yapılmasından dolayı iş kazaları ve organ yaralanmalarının yaşandığını söyledi.

        Hastanede el cerrahisi olarak işinin ehli bir uzman hekimin bulunmasının hem Rize hem de bölge için büyük bir şans olduğunu belirten Yavaşi, Karacaya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Op. Dr. Ahmet Öncül ise tansiyon ve şeker hastası da olan Karacaya acil müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 saatlik operasyon sonrası servise aldığımız hastamız gayet iyi. Elinin ekstremite sağlığı ile kendi sağlığı da yerinde. Hastamızın tedavisi tamamlandıktan sonra 4 parmağının da fizik tedavi sonrasında eskisi gibi kullanabilecek seviyeye geleceğini ümit ediyoruz" dedi.

        Yeniden parmaklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Karaca da "Yolda bulunan teleferik telini araçlara engel olmaması için kaldırmak istediğim esnada telin çekilmesi sonucunda parmaklarımı teleferiğe kaptırdım. Hocamdan Allah razı olsun. Bugün çok sevinçliyim, parmaklarımın çok iyi olduğunu söyledi. En güzel kahvaltımı bu sabah yaptım. İnsanı ayakta tutan elleri ve ayakları. Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz" diye konuştu.

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