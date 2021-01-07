70’lik rakı raflara 15 TL zamla çıkacak

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) hafta başında yüzde 17.07 oranında artırıldı. Böylece son 3 yılda rakıda toplam vergi artışı yüzde 67’ye ulaştı. Vergideki zammın satış fiyatlarına hangi oranda yansıyacağı ise merakla bekleniyordu. Zira rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartılmıştı.
Artışla birlikte 70’lik rakıdan alınan ÖTV ve KDV toplamından oluşan vergi tutarı 112 liradan 132 liraya yükselmişti. Peki 20 TL’lik vergi artışının raflara yansıması ne oldu. Hali hazırda özel firmalar tarafından ÖTV ve KDV’si toplamı 112 TL olan 70 cl’lik rakı 160 TL’ye piyasaya arz edilirken şimdi bu rakam 175 TL oldu.
Edinilen bilgilere göre üretici rakı özelinde 20 TL’lik vergi artışını aynı tutarda fiyatlara yansıtmadı. Rakı üreticiden piyasaya 15 TL’lik vergi artışıyla tedarik edilecek. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre üreticiler hem kayıt dışı tüketimin daha da artmaması ve hem de pandemi dolayısıyla kapalı olan restoran vb işletmelere kısıtlamalar kalktığında destek olunması adına vergideki artışı bire bir yansıtmadı.
Son 10 yılda vergi artışındaki rekor düzeyler rakı ürününde resmi satışları yıllık düzeyde 48 milyon litre düzeyinden 27 milyon litreye kadar indirmişti.
VERGİ ZAMMININ TAMAMI YANSITILACAK
Rakıya paralel olarak cin, votka ve likörlerin vergisi de yüzde 17.07 oranında artırıldı. Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı da 81,38 TL’den 95,29 TL’ye yükseltilmişti. Biradaki maktu ÖTV tutarı da 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye çıktı. Son zam ile vergideki yıllık artış yüzde 25.15’e ulaştı. Rakıda vergi artışı piyasa fiyatlarına doğrudan yansıtılmazken diğer ürünlerde ise artış tutarları birebir piyasa arz fiyatlarına eklenecek.
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