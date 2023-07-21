Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 70 yaşından sonra model olarak kadınlara ilham veren Colleen Heidemann

        70 yaşından sonra model olarak kadınlara ilham veren Colleen Heidemann

        Colleen, renkli tarzı ve kişiliği ile yaşlanmayı kesinlikle reddediyor. Şu anda 74 yaşında ve toplumun ondan beklediği 'yaşlı' hayat tarzının aksine modellik yapıyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          74 yaşındaki Colleen Heidemann, tüm klişelere meydan okuyor. Toplumun ona biçtiği rolleri yaşamak yerine kendi istediği yaşamı sürüyor ve hikâyesini sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

        • 2

          Colleen aslında bir model değil. Kendisi emekli bir uçuş görevlisi ve modellik kariyerine 70 yaşında başladı. Colleen, yayınladığı fitness ve güzellik videoları ile de tanınıyor.

        • 3

          Colleen, her kadının kısa etekler, yırtık kot pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve mayolarla harika görünerek trendlere ayak uydurabileceğini gösteriyor.

        • 4

          Elbette ondan ilham alan olduğu gibi onu eleştiren de birçok kullanıcı bulunuyor. Kimileri, giyim ve yaşam tarzını ona yakıştırmıyor ve bunun için çok yaşlı olduğunu yazıyor.

        • 5

          Ancak Colleen, bu görüşlere katılmadığını her fırsatta vurguluyor. Herkesin, kendisini iyi hissettiren şeyler giymesi gerektiğini ifade ediyor.

        • 6

          Colleen, birçok marka ile çalışarak, ilham verici iş birlikleri ortaya koyuyor.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraf: Colleen Heidemann Instagram

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!