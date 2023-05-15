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70 yaşındaki depremzede kadını yerde sürükleyen kapkaççı 3 gün sonra yakalandı

Elazığ'da 70 yaşındaki depremzede kadın, yaşadığı apartmana gireceği sırada kapkaççı şoku yaşadı. Yaşlı kadını sürükleyerek, içerisinde altın olan çantasını alan kapkaççı olay yerinden kaçtı. Kapkaççı ile mücadele sırasında kalçası kırılan yaşlı kadın tedaviye alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, vicdansız kapkaççıyı 3 gün sonra 1 milyon lira değerindeki altınlarla birlikte yakaladı

Giriş: 15.05.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
70 yaşındaki depremzede kadını sürükleyen kapkaççı yakalandı
İHA

Elazığ'da, 70 yaşındaki bir depremzede kadını yerde sürükleyerek çantasını çalan kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, üç gün önce gece saatlerinde merkez Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak'ta meydana geldi. Ruhat B. isimli 70 yaşındaki depremzede, kaldığı apartmana gireceği sırada kapkaççının saldırısına uğradı ve mücadele etmesine rağmen çantasını kurtaramadı.

Yaşlı kadının kalçası kırılırken, kaçan kapkaççının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Ü.K. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.K.'nin ikamet ettiği evde yapılan aramada çalınan altınlar da bulundu. Ü.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, 1 milyon lira değerindeki altını, tedavi altındaki depremzede kadına teslim etti.

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