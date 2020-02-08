7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açıldı

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle bu yıl yedinci kez düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başladı.
Yeşilköy CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarların kent ekonomisi noktasında çok önemli bir işleve sahip olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'un yanı sıra Gaziantep ve Mersin'de de kitap fuarı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Bulut, bugüne kadar yaptıkları 50'den fazla sektör organizasyonu arasında kitap fuarlarının ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Değişen dünyamızda özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının devam etmesi açısından bu fuarın çok önemli bir misyonu vardır." değerlendirmesini yaptı.
Bu yılki fuarda ziyaretçi sayısını 350 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerine vurgu yapan Bulut, şunları kaydetti:
"CNR İstanbul Kitap Fuarı'na bu yıl 20 bin metrekare alanda 500'den fazla yayınevi ve marka katılıyor. Fuar ve yayıncılık yelpazesinin tüm kesimleri temsil ediliyor. Bu yıl fuar onur konuğumuz usta yazar Ahmet Ümit'le birlikte 500'den fazla seçkin yazar, fuar süresince imza günleriyle okurlarıyla buluşacaklar. Fuarda ayrıca duayen gazeteci Hıfzı Topuz'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edilecek. Fuarımıza Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan 70 bin civarında öğrenciyi CNR tarafından organize edilen ulaştırma ağıyla taşıyacağız. Bunun yanı sıra iş birlikleriyle çok sayıda özel okullardan da fuara öğrenciler gelecek."
Fuarın bu yılki onur konuğu yazar Ahmet Ümit de kitap fuarlarının artması gerektiğinin altını çizerek, "Sadece İstanbul'da değil, her yerde kitap fuarları açmamız gerekiyor. Çünkü insan bir form olarak dünyaya geliyor ve insanlaşma sürecimiz noktasında en büyük rol kitaplar oluyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik empati yeteneğidir. Biz öteki canlılarla, cansızlarla, doğayla empati kurabiliriz. Bunu sağlayan en büyük etken kitap ve kitabın içerisindeki edebiyattır." ifadelerini kullandı.
Bu yıl "Keşfet" temasıyla yola çıkan fuar, 16 Şubat'ta sona erecek.
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