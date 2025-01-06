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        Haberler Bilgi Gündem 7 Ocak ne günü? Bugün ne günü? 7 Ocak'ta ne oldu? 7 Ocak'ta kutlanan özel günler hangileri?

        7 Ocak'ta kutlanan özel günler hangileri?

        Ocak ayı ile birçok kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi düzenleniyor. Ocak ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma amaçlı etkinliklerin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkıyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikler kapsamında ocak ayı, dinamik bir sosyal ortam sunuyor. Peki, 7 Ocak'ta ne oldu, hangi özel günler kutlanıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:06
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        • 1

          7 Ocak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel bir yere sahip olan bir tarih. Kutlanan özel günlerden yaşanan unutulmaz olaylara kadar pek çok açıdan merak uyandıran bu tarih, geçmişten bugüne uzanan izlerle dolu. Peki, 7 Ocak neden dikkat çekiyor? Bu tarihte hangi önemli olaylar gerçekleşti? İşte detaylar...

        • 2

          7 OCAK'TA NELER OLDU?

          1558 - Fransa, İngiltere'nin Kıta Avrupası'ndaki son toprağı olan Calais'yi de ele geçirdi.

          1598 - Boris Godunov, Rus Çarı oldu.

          1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (Ganymede, Callisto) tespit etti.

          1634 - IV. Murad'ın emriyle, Şeyhülislam Ahîzâde Hüseyin Efendi boğdurularak öldürüldü. Böylelikle Osmanlı'da ilk defa bir şeyhülislam öldürülmüş oldu.

          1714 - İngiliz mühendis Henry Mill, daktilo makinesinin patentini aldı.

          1785 - Fransız havacı Jean-Pierre Blanchard ve Amerikalı fizikçi John Jeffries, bir balonla Manş Denizi'ni geçtiler.

          1789 - İlk Amerikan Başkanlık seçimleri yapıldı. Seçmenler delegeleri, onlar da bir ay sonra ülkenin ilk Başkanını belirlediler: George Washington.

          1887 - Thomas Stevens, dünya çapında bisiklet turu tamamlayan ilk kişi oldu.

          1904 - İlk uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali "CQD" kabul edildi, ancak iki yıl sonra yerini SOS sinyaline bırakacaktır.

          1913 - Ham petrolden benzin eldesi patentlendi.

          1924 - Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı yabancı okulların binaları içinde bulunan dinî simge ve işaretlerin kaldırılması için bir genelge yayımladı.

          1927 - Okyanus aşırı ilk telefon görüşmesi, New York'tan Londra'ya yapıldı.

          1935 - İtalya diktatörü Benito Mussolini ile Fransa Dışişleri Bakanı Roma'da görüştü. Resmi açıklamaya göre iki ülkenin Afrika'daki çıkarlarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı.

          1942 - Hamlet davası sonuçlandı. Muhsin Ertuğrul, Peyami Sefa ve Celaleddin Ezine'ye verilen cezalar ertelendi.

          1942 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde başlayan Moskova Muharebesi, kesin Sovyetler Birliği zaferiyle sonuçlandı.

          1946 - CHP'den ayrılan Celâl Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptılar.

          1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma girdi. Eniac, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955'e kadar kullanıldı.

          1950 - Demokrat Parti, yeni Seçim Kanunu'yla ilgili bildiri yayınladı: "Önümüzdeki seçimler mutlaka dürüst olmalıdır."

          1950 - Karabük Demir ve Çelik İşletmesi'nde "Zeynep" adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

          1953 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ülkesinin hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

          1954 - Demokrat Parti, "Genç Demokratlar" adında bir gençlik örgütü kurdu.

          1957 - Millî Türk Talebe Birliği, "rock and roll" ve "striptiz"in yasaklanmasını istedi.

          1959 - Amerika Birleşik Devletleri, Fidel Castro'nun yeni Küba Hükûmetini tanıdı.

          1960 - Su altından atılabilen nükleer Polaris füzesi'nin ilk denemesi yapıldı.

          1963 - Cibali Tütün Fabrikası'nda 3500 işçi yemek boykotu yaptı.

          1967 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir açıklama yaptı; "Türkiye'de 25.000 frengili, 10.000 cüzamlı, 750.000'de veremli var."

        • 3

          1979 - Vietnam Ordusu, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i ele geçirdi ve Khmer Rouge rejimine son verdi.

          1980 - Hindistan'da yapılan seçimleri, İndira Gandhi'nin Kongre Partisi kazandı.

          1984 - Başbakan Turgut Özal ilk basın toplantısını düzenledi.

          1990 - Pisa Kulesi, 800 yıllık tarihi boyunca ilk kez güvenlik gerekçesiyle ziyaretlere kapatıldı.

          1992 - Cemal Süreya Şiir Ödülü, Adnan Özer ve Süreyya Berfe'ye verildi.

          1997 - Demokrat Türkiye Partisi kuruldu, Hüsamettin Cindoruk partinin Genel Başkanlığı'na seçildi.

          1999 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın azli istemiyle açılan dava başladı.

          2015 - Paris'te bulunan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya silahlı saldırı yapıldı. 12 kişi hayatını kaybetti.

          2019 - Ferrari'de, Maurizio Arrivabene'nin yerine Mattia Binotto getirildi.

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