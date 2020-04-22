7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne? sorusu film hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Film Türkiye'de aynı isimle uyarlandı ve 2019 Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer aldı. Güney Kore yapımı film ise 2013 yılında izleyici ile buluştu. 7. Koğuştaki Mucize ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE (KORE YAPIMI) OYUNCULARI KİMLER?

7. Koğuştaki Mucize yani orijinal adıyla Miracle in Cell No.7 filminin oyuncuları şöyle:

Seung Yong-ryoo (Yong-Goo),Kal So-won (Ye-Seung),Dal Su-oh, Park Shin-hye (Ye-Seung’un Büyüklüğü),Park Won-sang, Kim Jung-tae, Man Shik-jeong, Jung Jin-young.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Güney Kore'de üst düzey bir yetkilinin ölmesi ile cinayet Yong-Goo'nun üstüne kalıyor. Yong-Goo zeka geriliği olan ve 7 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan bir adamdır. Yong-Goo'nun hapse girmesi ile büyük bir dram yaşanmaya başlar.

TÜRKİYE'DE UYARLANAN 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HAKKINDA

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.