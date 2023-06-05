7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 12 şüphelinin mahrem yapıda yer aldığı, 7 kişinin de ByLock kullandığı tespit edildi. Toplam 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Polis, Konya, İstanbul, Ankara, Karaman, Niğde, Van ve Aksaray'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.