Türkiye'nin yerli otomobilinde beklenen gün geldi. Togg, yerli elektrikli otomobilin seri üretimine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlıyor. Sıfırdan elektrikli bir otomobil markası olarak doğan Türkiye'nin yerli otomobilinin geçtiği aşamalar, gelecek hedefleri ve üretileceği fabrikanın özellikleri ise otomotiv endüstrisinde ayrı bir öneme sahip.