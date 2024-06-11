7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz... İşte karıncaları uzaklaştırmak için doğal yöntemler

4) Nane Yağı

Evet, madem doğal fomüllerden bahsediyoruz, elbette bir yerde konu nane yağına gelecek... Bu mucizevi iksirin iyi gelmediği hiçbir şey yok neredeyse! Bir küçük şişeye bira nane yağı alın, (15 damla kadar) üzerine bir bardak kadar su dökün ve karıştırın. Sonra bir sprey başlık yardımıyla bu karışımı karıncaların sık sık dolaştığı yerlere sıkın!