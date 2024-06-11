7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz... İşte karıncaları uzaklaştırmak için doğal yöntemler
Yaz sıcakları sizin için ışıltılı elbiseler, tuzlu deniz kokusuyla mı özdeşleşiyor? Şanslısınız, çünkü bazılarımız için mutfakları işgal eden karıncalarla özdeşleşiyor... Isınan havaların etkisiyle mutfaklarda görülen karıncaları onlara zarar vermeden mutfağınızdan uzak tutabilirsiniz!
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Havaların ısındığını mutfağı saran karıncalardan mı anlıyorsunuz? Sizin için iyi bir haberimiz var. Mutfakta olmalarını hiç istemediğimiz karıncalardan kurtulmak için onlara zarar vermeden uygulayabileceğiniz yöntemler var.
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Karıncalar, çok çalışkan hayvanlardır! Havalar ısınız ısınmaz yuvalarından çıkar, bütün kış ayakta kalmalarına yardım edecek yiyecekleri biriktirmek için çalışmaya başlarlar. İlk durakları elbette biricik evlerimizin mutfakları olur...
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Karıncaların neden mutfağa geldiğini biliyorsunuz: Çünkü orada yemek var! Karıncaları mutfaklarımızdan kovmak için özellikle mevsim geçişinde mutfaklarınızın temizliğine çok dikkat etmelisiniz...
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Ortalıkta bırakacağınız yemekler, masanın altına dökülen kırıntılar, iyi temizlenmeyen mutfak tezgahları maalesef karıncalar için vazgeçilmez besin kaynaklarıdır... O yüzden size önerimiz, birazdan sıralayacağımız yöntemlere geçmeden önce mutfağınıza bir bakın ve kendinize dürüst olun. Yeterince temiz mi? Cevabınız 'hayır'sa nereden başlamanız gerektiğiniz biliyorsunuz...
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İkinci adım elbette karıncalarınızın mutfağa nereden girdiğini tespit etmek olacaktır çünkü önleyici önlemlerin bazıları direkt karıncaların çıkış noktasına uygulanması gereken yöntemlerden... Eğer pencereden geliyorsa sorun yok ama eğer mutfak dolaplarınızdan ya da tezgahlarınızdan çıkıyorsa o zaman belki küçük bir tadilata ihtiyacınız vardır. Lafı uzatmayalım!
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1) Tarçın
Tatlılarımıza nefis bir koku ve aroma veren tarçını karıncalar bizim kadar sevmiyor! Karıncaların çıkış noktasını bulun ve oraya biraz tarçın serpin. Dilerseniz çubuk tarçın da kullanabilirsiniz.
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2) Karanfil
Bizler için oldukça çekici ancak karıncaların pek de hoşuna gitmeyen diğer baharat da karanfil. Limona batırılan karanfillerle sineklerin kovulduğunu duymuşsunuzdur. Merak etmeyin, biz limona batırmayacağız. Karanfil tanelerini karıncaların dolaştığı yerlere serpeceğiz ve onların kaçarak uzaklaşmasını izleyeceğiz.
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3) Kahve Telvesi
Zevkle tükettiğimiz besinlerle karıncaları kovmaya devam ediyoruz. Sıradaki yöntem kahve yöntemi. Bir miktar kahve telvesini yine karıncaların çıktığı deliklerin önüne sürün ve evinize yayılmalarını engelleyin!
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4) Nane Yağı
Evet, madem doğal fomüllerden bahsediyoruz, elbette bir yerde konu nane yağına gelecek... Bu mucizevi iksirin iyi gelmediği hiçbir şey yok neredeyse! Bir küçük şişeye bira nane yağı alın, (15 damla kadar) üzerine bir bardak kadar su dökün ve karıştırın. Sonra bir sprey başlık yardımıyla bu karışımı karıncaların sık sık dolaştığı yerlere sıkın!
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5) Bebek Pudrası
Bebek pudrasını daha önce hiç bu yüzden kullanmamış olabilirsiniz ama bebek pudrasının karınca kovmakta olduğu gibi ilginç kullanım alanları da var. Karıncaların güzergahlarına biraz bebek pudrası döküp onları kaçırabilirsiniz.
Dikkat: Evinde evcil hayvanları olanlar için sağlıksız bir tercih olabilir.
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6) Tebeşir
Elinize bir tebeşir alın ve karıncaların dolaştığı yerlere küçük çizikler atın. Karıncalar tebeşirle çizilmiş alanlarda dolaşmayacak ve onlara zarar vermeden onlardan kurtulacaksınız.
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7) Turunçgiller
Karıncalar, tıpkı karanfil ve tarçında olduğu gibi turinçgiller konusunda da insanlardan farklı düşünüyor. Limon kabuğu ya da portakal kokusu da karıncaların kaçmasına yardımcı olacaktır.
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