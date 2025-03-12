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        Haberler Gündem 3. Sayfa Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman'ın katil kocası konuştu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!

        Antalya'da, 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire 26 yaştaki Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren aynı yaştaki kocası Halit Can Sakman tutuklandı. Cani kocanın ifadesinde, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:22
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        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
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        Antalya'da, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman (26), ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman (26) arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde, 10 Mart günü gece saatlerinde tartışma çıktı.

        BIÇAK VE SATIRLA KATLETMİŞTİ

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Katil zanlısı Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Ellerinde yaralar olan Halit Can Sakman, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

        "MADDİ SORUNLAR VE KISKANÇLIK" TARTIŞMASI

        Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

        "ELİME SATIR GEÇTİ ONUNLA VURDUM"

        İHA'daki habere göre de Sakman'ın ifadesinde, "Sabah kahvaltıyı dışarda yapalım mı diye sordum. ‘Durumumuz, iyi değil boşa para mı harcayacağız’ diye tartışma çıkardı. Tartışma akşamda devam etti. Bıçak çekip bana saldırdı, boğazıma vurdu. Ben de önce bıçakla vurdum, sonra elime satır geçti onunla vurdum" dediği öğrenildi.

        KATİL "KİŞİLİK BOZUKLUĞU" TEDAVİSİ ALMIŞ

        Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.

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        #Sevcan Demir Sakman
        #Son dakika haberler
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