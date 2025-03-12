Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Grup toplantımızın yapacağımız istişare ve değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı sevdaya gönül verdiğim tüm yol arkadaşlarıma buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum.

"SURİYE'DE FİTNE ATEŞİ YAKILIYOR"

Bölgemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde çatışmaların yaşandığı kanlı bir süreçten geçiyoruz. 8 Aralık devrimiyle 14 yıllık zulmün sona erdiği Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Bölgede kardeş kavgalarının yaşandığı süreçten geçiyoruz. Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında ülke, millet ve AK parti olarak umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.

Türkiye'yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz. Türkiye, sadece iyilik sancağını değil; barışın, güven ve huzur veren iklimini başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

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MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın sıkıntısını, derdini, ihtiyacını, mağduriyetini şov aracı, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant haline kesinlikle getirmeyeceğiz.

"SON DERECE KİRLİ BİR PUSU KURULUYOR"

Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Provokatif açıklamalarla nefret söylemleri ile Türkiye'de kaos alanı isteniyor. Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

CHP ülkemiz ve siyasetimiz için oldukça tehlikeli sularda yüzüyor. Özgür Özel sıkıştıkça çirkin dile sarılıyor. Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Siyasetten alaşağı edilmesi yakındır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır.

"ZEHİRLİ DİLİ TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Bizim üzüntümüz, genel başkan değişse de, CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır. CHP'yi Alevi canlarımız için kullandığı zehirli dili terk etmeye davet ediyorum. Kullanılan dil son derece tehlikeli bir dildir. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.

Artık başaramayacaksınız, kardeşliğimize halel getiremeyecek, Türkiye Yüzyılı hedefimizden vazgeçiremeyeceksiniz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü, huzur ve güvenliğini korumak hepimizin görevidir, millete karşı ortak mesuliyetidir. Her kim, üç-beş emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse, karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Bu mülevves senaryoyu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. "AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ" Aileyi korumak, ailevi değerleri yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Sapkın akımların milli bünyemizi işgal, iğfal ve istila etmesine karşı aile kurumunu güçlendirmeye yönelik kararlı adımlar atacağız. Aile müessesesini güçlendirecek, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehlikeleri bertaraf edecek yeni uygulamaları hayata geçireceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Randevu istenirse veririm" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm Haberi Görüntüle