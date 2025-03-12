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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Randevu istenirse veririm" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Erdoğan, "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt vererek, "Randevu istenirse veririm" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan açıklamasında, "Benden de randevu istendiği takdirde ben de veririm" şeklinde konuştu.

        DEM HEYETİNİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, önceki gün Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı ziyaret etti.

        Heyet daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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