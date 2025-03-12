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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en kısa sürede görüşmek üzere başvuru yapacak" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 12.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:29
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        DEM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.

        DHA'nın haberine göre DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı'dan yapılan çağrının ardından siyasi parti ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Arıkan ve Bakırhan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

        Arıkan, olağanüstü dönemler yaşandığını söyleyerek, "Gerek ülkemizde gerek yakın coğrafyamızdaki yaşanan olaylara baktığımızda siyasi partilerin bir araya gelmelerinin, müzakere etmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var. 56 yıl boyunca bu konu hakkında Milli Görüş hareketi nerede durduysa bugün de aynı yerde duruyoruz. Türkiye'de eğer bir demokratikleşme olacaksa, Türkiye'de 56 yıla yakın zaman zarfında yaşanan hadiselerin çözümü gerçekten isteniyorsa bazı şeylerin hükümet tarafından da hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle iktidar kanadının bu konudaki süreci şeffaf yönetmeyle alakalı çekingen durması, süreçle alakalı siyasi partileri bilgilendirme noktasında çekingen durması bizleri de kaygılandıran durumlardan biri olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'de bir demokratikleşme olacaksa düşünce ve özgürlüğün önündeki engellerin de kaldırılması gerekiyor. Hala siyasi partilerin yetkililerine gözaltı süreçlerini yaşıyoruz. Kayyım meselesi yine Saadet Partisi'nin kaygıyla takip ettiği hususlardan bir tanesi. Birçok belediyeye kayyım atandı. Belediye başkanları görevden alınabilir. Gerçekten suçları varsa cezaları da vardır. Eğer bir belediye başkanının geriye dönme ihtimali kalmadıysa o belediyeye kayyım atama yerine orada bir seçim yapılması, seçimlerin tekrarlanması daha demokratik bir durum olduğunu da ifade etmek isterim. Yine iktidarın bu süreçle alakalı samimiyetini ortaya koyabilmesi için nefret dilinden de çıkması gerekiyor. Biraz daha iktidar partisine yakışan, Sayın Cumhurbaşkanının yapması gereken kucaklayıcı bir dili ön plana çıkartmasını da önemli buluyorum" dedi.

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        "MECLİS'İN HAREKETE GEÇMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

        Bakırhan ise görüşmede birçok konuda birbirlerine yakın sonuçlara ulaştıklarını söyleyerek, "Biz artık bu saatten sonra Meclis'in harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meclis'teki siyasi partilerin de hazır bir çözüm ve barış meselesinde hemfikir olmalarından kaynaklı artık yasal düzenlemeler için bir yol haritası koyması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de gezdiğimiz, dolaştığımız bütün kurumlarda büyük bir ilgi vardı" dedi.

        Bakırhan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin yürütmenin başı. Bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Biz buradayken heyetimiz de bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Türkiye’nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz, çok önemli bir sorununu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı da başka siyasi partiler de dahil olmalı. Heyetimiz başvurusunu yapıp kısa sürede görüşecektir" ifadelerini kullandı.

        RANDEVU TALEBİNDE BULUNDULAR

        Açıklamanın ardından DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
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