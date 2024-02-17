68 yaşındaki hasta ile 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavileri için Ankara’da

68 yaşındaki hasta ile 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavileri için Ankara’da

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastanın, uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından hastanın uçak ambulansla Ankara'ya getirilme görüntülerine yer veren Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastamız Antalya'dan uçak ambulansla Türkiye'nin aritmi alanında öncü merkezlerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Uçak ambulanslarımız hayat için harekete geçmeye hazır."

2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman… pic.twitter.com/lXqx7uVOdi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2024

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda Diyarbakır’da yaşayan 2 yaşındaki Ayşe Vera’nın ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi’ne getirildiğini duyurdu.

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde.