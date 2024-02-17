Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 68 yaşındaki hasta ile 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavileri için Ankara’da

        68 yaşındaki hasta ile 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavileri için Ankara’da

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastanın, uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildiğini bildirdi. Bakan Koca ayrıca Diyarbakır'da yaşayan 2 yaşındaki Ayşe Vera'nın ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçakla Ankara'ya getirildiler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastanın, uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildiğini bildirdi.

        Sosyal medya hesabından hastanın uçak ambulansla Ankara'ya getirilme görüntülerine yer veren Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastamız Antalya'dan uçak ambulansla Türkiye'nin aritmi alanında öncü merkezlerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Uçak ambulanslarımız hayat için harekete geçmeye hazır."

        REKLAM

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda Diyarbakır’da yaşayan 2 yaşındaki Ayşe Vera’nın ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi’ne getirildiğini duyurdu.

        Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahrettin Koca
        #ayşe vera
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Habertürk Anasayfa