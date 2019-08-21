21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evliya Çelebi'nin Dünya Şehirleri belgeselinin Mostar bölümünde 453 yıldır yapılmakta olan Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları ekrana taşındı.
Yarışma sonrasında ise seyyah sunucu Ömer Faruk Aksoy sıra dışı bir işe imza attı. 67 yaşındaki seyyah sunucu Aksoy, “Mostar Köprüsü Atlama Kulübü” uzmanlarının denetimi altında ve ortak bir çalışma ile 24 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü’nden atlayışını gerçekleştirdi.
Dik atlayışla kendini Neterva Nehri’nin serin sularına bırakan Aksoy’un atlayışı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Ömer Faruk Aksoy, belgeselin diğer bölümlerinde de türlü maceralara yelken açarken; cesaretin, yaşama sevincinin, hayata bambaşka gözlerle bakıp fark yaratmanın gençlikle bir ilgisi olmadığını hatta bunların olgunluk potasında eridiğinde dünyaya nice kıymetli izler bıraktığını izleyenlere anlattı.
Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden Mostar Köprüsü, medeniyetimizin kıymetli bir parçası.
Bugün Bosna – Hersek sınırları içerisinde yer alan kente de Mostar adını veren 453 yaşındaki bu köprü, hilal görünümündeki yekpare özelliğiyle dünyanın en zarif köprülerinden biri. Mostar Köprüsü, eski Mostar kentiyle birlikte 2005 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde de yer alıyor.
Her yıl yaz mevsiminde gerçekleştirilen, Köprüyle yaşıt “Mostar Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışları”nı ise Evliya Çelebi şu sözlerle nakletmekte:
“Şehrin nice cüret sahibi çocukları, köprü kenarında hazır durup vezirlerin huzurunda ‘Yâ Allah’ deyip köprüden aşağı kendilerini bırakıp nehre atar ve kuş gibi uçarlar. Her biri birer sanat ile taklalar atarak kimi baş aşağı, kimisi bağdaş̧ kurarak suya atılırlar.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!