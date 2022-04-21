64 yaşındaki kadın ölü bulundu, arkadaşı gözaltında

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu, birlikte yaşadığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde müstakil bir evde yaşayan Hülya Karataş'ın (64) rahatsızlandığını gören erkek arkadaşı H.Ç. (47) durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri, Karataş’ın yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sinir krizi geçiren H.Ç., kurusıkı tabancayla kendisine zarar verdi. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edilen H.Ç., dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla gözaltına alındı.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.