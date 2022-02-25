60 yıl ara verdiği hukuk fakültesinden mezun oldu

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1960 darbesi sonrası lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik hakkı tanınması üzerine okulunu yarıda bırakarak askere gitti.

Askerlik görevini tamamlamasının ardından Hukuk Fakültesi yerine aynı üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne kaydını yaptıran Yalçınkaya, Beşeri Coğrafya Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Yalçınkaya, emekli olduktan sonra müziğe başladı ve yıllarca profesyonel olarak müzikle ilgilendi. 1997 yılında aftan yararlanarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tekrar kaydolan Yalçınkaya, müzik kariyerine devam etmek için okulunu ikinci kez bıraktı.

2018'deki aftan yararlanarak üçüncü kez aynı fakülteye kaydını yaptıran Yalçınkaya, devam zorunluluğu olmamasına rağmen hiçbir dersi kaçırmadı ve 82 yaşında mezuniyete hak kazandı.

ÖZEL MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mustafa Yavuz Yalçınkaya için Ankara Üniversitesi tarafından 100. Yıl Salonu'nda özel mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, eşi Prof. Dr. Işın Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan oğlu Dr. Suphi Yalçınkaya ve torunuyla katılan Yalçınkaya'yı öğrenci arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, 82 yaşında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmaya hak kazanan Yalçınkaya'nın, azmiyle herkese örnek olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek puanla öğrenci alan fakülte olduğuna dikkati çeken Ünüvar, "Girilmesi bu kadar zor bir fakülteyi bitirmek de zor olsa gerek. Mustafa Ağabey azmetmiş ve 82 yaşında okulu bitirmiş. Bu hakikaten çok örnek gösterilmesi gereken, belki de insanlara verilebilecek en büyük hayat derslerinden birisi. Allah ona hayırlı uzun ömür versin, ailesiyle beraber hep mutlu günlerde yaşasın." ifadesini kullandı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen de öğrencisi Yalçınkaya'nın, bugün diplomasını alarak meslektaşı olduğunu belirtti.

Özen, "En kıdemli öğrencinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek hukuk dünyasına adım atması, biz hocalar için de çok onur verici" değerlendirmesini yaptı.

Yalçınkaya ise dersi derste dinlediğini ve her derse girmeye özen gösterdiğini belirterek, öğrencilere de bunu tavsiye etti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin çok ayrıcalıklı olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Böyle bir fakülteyi bitirmiş olmaktan büyük gurur ve şeref duyuyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yalçınkaya, bir müzik dinletisi sundu ve üniversite yönetimiyle öğrencilerin katıldığı mini konser verdi.

Daha sonra mezuniyet cübbesini giyip kepini takan Yalçınkaya, diplomasını Rektör Ünüvar ve Dekan Özen'in elinden aldı.