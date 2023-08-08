Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı

        6 sağlık merkezine acil yıkım kararı

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Bingöl'de yapılan deprem analizlerinde 3 bin 47 binaya ağır hasarlı raporu verilmişti. Yapılan incelemelerde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 merkeze acil yıkım kararı çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 sağlık merkezine acil yıkım kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Bingöl’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde il genelinde 3 bin 47 yapıda ağır hasar tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı çıktı.

        SAĞLIK MERKEZLERİNE YER TEMİN EDİLDİ

        Açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, Bakanlık ve valilikle koordineli bir şekilde yıkım kararı çıkan sağlık merkezlerine yer temin ettiklerini söyledi.

        Tosun, ''Yenişehir'deki hastanemizin bodrum katında kolonlarda paslanma ve duvarları açılmıştı bu depremden sonra olmuştu. Bunu görünce normalde biz bu binayı 1 Mart'ta açacaktık böyle olduğu için açamadık. Deprem performans analiz sonuçlarını bekledik. Bu sonuçlarda 4-5 aylık bir süreçte gelen sonuç. Valilik önerisi ile deprem sonrası yaptığımız sonuçları daha yeni elde ettik. Yenişehir ek bina ile Kadın Doğum Hastanesi 2’nci basamak olduğu için Sağlık Bakanlığına yazdık, bunun yanında diğer yıkım kararı verilen birinci basamak yerlerimiz olan Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü olduğu bina şuanda da aktif kullanılıyor, bu bina 1965’lerde yapılmış ve yıkım kararı verildi. Kültür Mahallesi'ndeki 4 katlı olan Aile Sağlık Merkezinin olduğu binaya yıkım kararı çıktı, eski Verem Savaş Dispanserinin olduğu bina, biz orayı şuan depo olarak kullanıyorduk oraya yıkım kararı çıktı. Kale önündeki Aile hekimliğine yıkım kararı çıktı'' dedi.

        KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ İVEDİLİKLE BOŞALTILACAK

        Yıkım kararı çıkan binalarla ilgili planlama yaptıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, konuşmasına şöyle devam etti: ''Solhan’ın girişinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan binamıza Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğünü, 112’yi ve Aile Sağlık Birimini komple o binaya taşıyacağız. Kültür Mahallesi ile ilgili sıkıntımız vardı, gittik yer aradık ve yeni yapılan muhtarlık binasının olduğu yerle ilgili anlaşmaları yaptık oraya taşıyacağız. Verem savaş zaten eskiydi ora ile bir sıkıntımız yok, Yenişehir’deki ek bina 59 yatak kapasiteli bir yerdi orayı Toplum Sağlığı Merkezi binamıza taşıyoruz. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz 174 yatak kapasiteli bir hastanesi ile ilgili Bakanlıktan yazımız geldi ve ivedilikle boşaltılması istendi. Hastanemizi Bingöl Devlet Hastanesine taşımayı düşündük ve Hastanemizin karşısında bulunan eski sekreterlik binamızı, semt polikliniğinin olduğu yer, 112 Başhekimliğinin olduğu yer ve birde bizim muhasebe biriminin olduğu yeri boşaltıp tamamen Kadın Doğum Hastanesi ve Devlet Hastanesine vermeyi planladık. Devlet Hastanesi yanına bin metrekarelik çelik konsollu bir yapı da yapacağız. Bin metre karelik bir yapı planladık ve hastanemizin etrafına yapacağız. Bununla ilgili ödeneklerimiz ve aşamalarımız vardı bunlar çözüldü. Çok fazla sayıda konteyner de elde edebildik. İçeri girdiğiniz zaman betonarmeden ayırt edemeyeceğiniz bir bina ve hastanemizin bahçesinde yapmayı planlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Habertürk Anasayfa