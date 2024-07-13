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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı | Son dakika haberleri

        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı

        İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaatta bulunan 6 parçaya ayrılmış cansız bedenin Erva Raziye Asar'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:01
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        6 parçaya ayrılmıştı! DNA testi yapıldı
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        Beylikdüzü’nde, bir inşaatta 6 parçaya ayrılmış olarak bulunan ve 23 gün önce kaybolan Erva Raziye Asar'a ait olduğu tahmin edilen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Asar'ın babası DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

        Beylikdüzü'nde oturan ve 15 Haziran'dan beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'a ait olduğu tahmin edilen ceset bir inşaatta bulundu.

        6 parçaya ayrılan cesetin Asar'a ait olup olmadığının belirlenmesi için Asar'ın babası Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Esenyurt'ta öldürülüp cesedi parçalanarak inşaata atılan Erva Raziye Asar isimli genç kızın, sosyal medya üzerinden iş aradığı, katil zanlısının kendisini kadın olarak tanıtıp, genç kızı bu şekilde kandırdığı öğrenildi.

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        Olay Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre göre katil zanlısı Fethi D., sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıtarak Erva Raziye Asar'ı temizlik işi için evine çağırdı.

        Genç kızı boğarak öldüren zanlı, cesedi 6 parçaya bölüp çöp poşetine koyduktan sonra Beylikdüzü’nde bir inşaat alanına attı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

        Erva Raziye Asar'ın sosyal medyadan iş aradığı ortaya çıktı. Sosyal medya gruplarına "acil aylıkçı ya da günlükçü iş arıyorum" ilanları verdiği görüldü. Katil zanlısı Fethi D.'nin kendisini kadın olarak tanıtıp genç kız ile irtibata geçtiği "Abimin evini temizler misin" diyerek kandırdığı öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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