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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu! - Güncel haberler

        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!

        Konya'da, bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Osman Ö., yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:49
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        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö. (55), geçen şubat ayında iddiaya göre bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu.

        ÇOCUKLAR CİNSEL TACİZİ AİLELERİNE ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.´nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştıklarını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı´na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Osman Ö., gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

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        SAVCILIK 48 YIL HAPİS İSTEDİ

        Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Osman Ö. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten Osman Ö.´nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi´nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan yargılanması talep edildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

        "İYİ HAL" DEN 31 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

        Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti.

        Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı. Osman Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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        #Konya
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