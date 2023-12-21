6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö. (55), geçen şubat ayında iddiaya göre bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu.

ÇOCUKLAR CİNSEL TACİZİ AİLELERİNE ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.´nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştıklarını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı´na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Osman Ö., gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

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SAVCILIK 48 YIL HAPİS İSTEDİ

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Osman Ö. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten Osman Ö.´nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi´nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan yargılanması talep edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

"İYİ HAL" DEN 31 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı. Osman Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.