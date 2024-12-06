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        Haberler Bilgi Gündem 6 Aralık ne günü? 6 Aralık ne günü, önemi ne? 6 Aralık'ta kutlanan özel günler hangileri?

        6 Aralık ne günü? 6 Aralık'ta kutlanan özel günler hangileri?

        Aralık ayı tarih boyunca hem doğanın döngüsü hem de toplumsal olaylar açısından özel anlamlar taşımıştır. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürler, aralık ayını anmak ve kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, 6 Aralık ne günü? 6 Aralık anlam ve önemi ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:27 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:27
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        • 1

          Bugün 6 Aralık, tüm dünyada farkındalık ve kutlama günü olarak farklı anlamlarla anılıyor. Kimi ülkelerde bu tarih, St. Nicholas Günü olarak kutlanırken, bazı toplumlar için çevre ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekme fırsatı sunuyor. İnsanları bir araya getiren ve ortak değerleri hatırlatan bu özel gün, hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutuyor. 6 Aralık’ın anlamı, ülkelerin kültürel ve sosyal dokularına göre değişiklik gösterse de, temelinde dayanışma ve bilinç yatıyor. İşte detaylar...

        • 2

          6 ARALIK'TA YAŞANAN BAZI OLAYLAR

          963 - VIII. Leo, Papa seçildi.

          1240 - Moğol Hanı Batu, 28 Kasım'dan beri kuşatma altında tuttuğu Kiev şehrini fethetti. İleride kentin nüfusu 50 binlerden 2 binlere düşecekti.

          1768 - Encyclopedia Britannica'nın ilk baskısı yapıldı.

          1790 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, New York'tan Philadelphia'ya taşındı.

          1862 - ABD Başkanı Abraham Lincoln, Minnesota'daki Sioux isyanına katılarak tutuklanan 303 Kızılderiliden, 39'unun asılmasına karar verdi; idamlar 26 Aralık'ta infaz edildi.

          1865 - ABD anayasasına köleliği yasaklayan madde eklendi.

          1877 - Washington Post gazetesinin ilk sayısı yayımlandı.

          1877 - Thomas Edison, ilk ses kaydını gerçekleştirdi.

          1917 - Finlandiya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.

          1917 - Halifax'da (Kanada) bir cephane deposu patladı: 1900'den fazla kişi öldü, şehrin bir kısmı harabeye döndü.

          1921 - Serbest İrlanda Devleti, İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bir dominyon olarak kuruldu.

          1922 - İnsülin, ilk kez Kanada’da bir hastanede hastalar üzerinde denendi.

          1922 - Mustafa Kemal, Ankara'da görüştüğü Hâkimiyet-i Milliye ve Yenigün gazetelerinin muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

          1922 - İrlanda, İngiliz-İrlanda Antlaşması'dan bir yıl sonra, Birleşik Krallık'tan tam bağımsızlığa kavuştu.

          1937 - Türkiye, 1927’de imzalanan Türkiye-Suriye iyi komşuluk sözleşmesini feshetti.

          1938 - Fransa ve Almanya dostluk anlaşması imzaladı.

          1940 - Yunanistan, Arnavutluk'ta Permedi kentini işgal etti.

          1959 - ABD Başkanı General Eisenhower, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

        • 3

          1971 - Hindistan, Pakistan'dan bağımsızlığını ilan eden Bangladeş Demokratik Cumhuriyeti'ni tanıdığını açıkladı. Pakistan Hindistan'la bütün diplomatik ilişkilerini kesti.

          1981 - Kılık kıyafet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Okullarda başörtüsü ve sakal yasaklandı.

          1983 - MGK yönetimi sona erdi. Konsey, çıkardığı son yasayla "Kendi dönemlerini kötüleyen ya da küçük düşüren her türlü yazılı ve sözlü beyanı" yasakladı.

          1989 - BBC Televizyon kanalının dünyanın en uzun süredir devam eden bilimkurgu dizisi olan Doctor Who'yu yayından kaldırdı. Bu Doctor Who Klasik Serisinin sonu oldu. 12 Mayıs 1996 tarihinde televizyon filmi yayına girdi. Günümüz serisi ise 26 Mart 2005 tarihinde gösterime girdi.

          1997 - Antonov tipi bir Rus kargo uçağı, Irkutsk-Sibirya'da evlerin arasına düştü: 67 kişi öldü.

          1998 - Venezuela'da, Hugo Chávez Frías Başkan seçildi.

          2008 - 2008 Yunanistan ayaklanmaları: Atina'da Aleksandros Grigoropulos adlı 15 yaşındaki genç, polis kurşunu ile vuruldu; bu olaya tepki olarak ülkede ayaklanmalar başladı.

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