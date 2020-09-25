6-7 Ekim Kobani olaylarında neler yaşanmıştı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-7 Ekim Kobani olayları kapsamında operasyon başlattı. 7 ilde yapılan operasyonlarda, gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile MYK üyesi Nazmi Gör, MYK üyesi Ali Ürküt, MYK üyesi Gülfer Kaya mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.
6-7 EKİM KOBANİ OLAYLARI
2011 yılında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın başlattığı saldırılar sonrası bölgede Afrin, Kobani ve El Cezire’de “kanton”lar oluşturan PYD/YPG bölgede kontrolü ele almıştı. “Kobani’ye destek” adı altında Türkiye’nin farklı şehirlerinde başlayan eylemler, terör örgütü DEAŞ’ın Kobani’ye saldırısının ardından artmaya başladı.
Eylemlerde Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgeler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri yardımın ulaşması için Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye doğru bir koridor açılması ve Türkiye’nin Kobani’ye operasyon yapmaması talep edildi.
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eş başkanlığını yaptığı HDP’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından 06 Ekim 2014 tarihinde; “Halklarımıza Acil Çağrı” başlığı altında “AKP iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” açıklaması yapıldı.
Bu çağrının ardından Türkiye’nin birçok şehrinde eş zamanlı olaylar başladı, silahlı çatışmalar yaşandı.
DEMİRTAŞ HAKKINDA AÇILAN DAVALAR
Olaylar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş'ın ellerine bulanmıştır" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hapis cezasına çaptırıldı.
Olaylar sırasında katdeilen Yasin Börü dönemin sembol isimlerinden biri oldu.
OLAYLARDA ÖLEN VE YARALANANLAR
6-7 Ekim tarihlerinde 35 il ve 96 ilçede çıkan olaylarda, aralarında Kurban Bayramı’nda et dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak da dahil olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326’sı güvenlik görevlisi toplam 761 kişi de yaralanmıştı. Olaylarda 197 okul yakılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, bin 731 ev ve işyeri yağmalanmış, bin 230 araç da zarar görmüştü.
Kobani olayları sonrası, 2009 yılında başlayan çözüm süreci sona erdi.
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