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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Örgüt özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrası oluşan otorite boşluğunda; uluslararası ve bölgesel gelişmeleri kendi lehine kullanmış, Suriye topraklarında kendine alan açmış; Afrin, Kobani ve El Cezire adlı yerel kantonlar oluşturarak Suriye’nin kuzey doğusunda devletleşme arayışı içine girmiştir. PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü, Suriye’de oluşan bu yeni durumdan aldığı cesaretle, bölgede terör devleti kurmak amacıyla harekete geçmiş; terör örgütünün yöneticilerinin talimatları doğrultusunda Devletimizin bağımsızlığını zayıflatmak, birliğini bozmak veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak için yeni bir strateji uygulamaya başlamıştır” denildi.

Açıklamada olaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bu strateji kapsamında bölücü terör örgütü; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yerleşim yerlerini Suriye’deki kanton benzeri yapılara çevirmek için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi),ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adı altında yeni organizasyonlar kurmuş, bu yapıları desteklemek için kırsal alandan şehirlere terörist aktarmıştır. Ayrıca şehirlerde sözde asayiş timleri ve mahkemeler kurmaya, vatandaşlardan haraç alarak ülke sınırları içinde kendi kontrolü altında alanlar oluşturmaya çalışmıştır. Oluşan bu yeni durum ve strateji kapsamında; başta terör örgütü elebaşları Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık olmak üzere terör örgütü temsilcileri ve onun siyasal uzantıları, 22 Eylül 2014-06 Ekim 2014 tarihleri arasında, terör örgütü DEAŞ’ın Ayn el-Arap (KOBANİ)’a saldırısını ülkemizle ilişkilendirecek şekilde sistematik yalan ve provokatif açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı isyan hareketi için militan/terörist ve ideolojik destekçilerine sokağa çıkma talimatı vermişlerdir. PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü elebaşlarının yaptıkları açıklamalar ve talimatlar doğrultusunda Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın eş başkanlığını yaptığı HDP’nin Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından 06 Ekim 2014 tarihinde; “HALKLARIMIZA ACİL ÇAĞRI” başlığı altında “AKP iktidarının Kobane’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz.” açıklaması yapılmıştır.”

OLAYLAR

35 il, 96 ilçe olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinde yaşanan olaylarda, Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak başta olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiş, 326’sı kolluk görevlisi, 435’i sivil olmak üzere toplam 761 kişi yaralanmış, 197 okul yakılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, 1.731 ev ve işyeri yağmalanmış, yıkılmış veya yakılmış, 729’u sivil, 501’i kamuya ait olmak üzere toplam 1.230 araç kullanılamaz hale gelmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, “Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibarıyla Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir” denildi.