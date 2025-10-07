Habertürk
        “5G ile dijital hayat daha hızlı olacak”

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de yapılacak 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde Türkiye'nin dijital geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G'nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek bağlantı kapasitesi sayesinde tam otonom sürüşten uzaktan ameliyata, akıllı tarımdan akıllı fabrikalara kadar birçok alanda iş süreçlerinin köklü biçimde değişeceğini vurguladı. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızının 4.5G'ye kıyasla 10 kata kadar artacağına dikkat çeken Uraloğlu, akıllı şehir uygulamalarının da yaygınlaşacağını belirtti. Yol güvenliğinden enerji yönetimine kadar pek çok alanda nesnelerin interneti çözümleri devreye girecek.

        Giriş: 07.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:40
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamada, “5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısını 5G ile daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için önemli bir süreci başlattıklarını vurguladı. 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

        YENİ DÖNEMLE BİRLİKTE MOBİL İNTERNET HIZI ARTACAK

        Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G’nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.”

        5G ile birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha fazla gelişeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, “Akıllı yol uygulamaları, nesnelerin hızlarının tespit edilmesi ve birbirleriyle paylaşılması sayesinde yol güvenliğinin artırılması, nesnelerin internetine yönelik uygulamalarla birlikte otoparkların ve enerji yönetiminin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olacak.” dedi.

        YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLİYOR

        5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, “Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” dedi.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, 5G ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceklerini ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacağını hatırlattı.

