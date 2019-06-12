Huawei ve Faroese Telecom, 2015 yılından bu yana devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde, Faroe Adaları'ndaki ilk 5G çağrısını haziran ayında gerçekleştirdi.

Arama testinin ardından, Faroese Telecom'un müşterilerinin kısa süre sonra bu bölgede 5G ile arama yapabilecekleri açıklandı.

Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısının, Çinli şirketin 5G telefonu Mate 20X ile yapıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Faroese Telecom Pazarlama Direktörü Eva Skeel Nolsø, "2015 yılından bu yana Huawei ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuzey Atlantik'te, oldukça dağlık bir coğrafyada bulunmamıza rağmen kullanıcılarımız günlük hayatlarında herhangi bir iletişim kopukluğu yaşamıyor. Tüm adalardaki kara ve deniz alanlarının yüzde 98.6'lık bölümü 4G kapsamına sahip ve adalar hem birbirlerine hem de dünyanın geri kalanına güçlü bir şekilde bağlı. Huawei ile devam eden başarılı iş birliğimiz sonucunda ise 5G'nin yaratacağı farkı deneyimlemeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TİCARİ KULLANIM SUNULABİLECEK'

Huawei CTO’su Mads Rasmussen ise, "Faroese Telecom'la birlikte adaya uçtan uca bir 5G çözümü sunuyoruz. Bu çözümler 5G RAN (radyo erişim ağı),5G çekirdek ağı ve 5G akıllı telefonları içeriyor. Faroe Adaları'nı 5G'nin sunduğu tüm olanaklara daha da yaklaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu test, Faroese Telecom'un yakında 5G teknolojilerinin ticari kullanımını sunabileceği anlamına da geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Faroe Adaları'nın karada ve deniz altında bulunan çok sayıdaki tüneli ve geniş alana yayılan dağlık coğrafyasıyla mobil kapsama alanını tamamlama konusunda pek çok coğrafi zorluğa sahip olmasına rağmen, güçlü bir mobil kapsama alanına sahip olduğu belirtiliyor.

170 ÜLKEYE 5G SAĞLIYOR

Öte yandan, Huawei'nin dünyanın dört bir yanındaki operatörlerle bugüne kadar 46 5G sözleşmesi imzaladığı ve 100 binden fazla 5G baz istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Böylelikle, Çinli şirketin 170'ten fazla ülkenin ilk 5G şebeke sağlayıcısı olduğu belirtildi.