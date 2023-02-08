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54 saat sonra deprem bölgesinden güzel haberler peş peşe geldi

Deprem bölgesinden tüm Türkiye'ye umut olan haberler geliyor. Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

Giriş: 08.02.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
54 saat sonra deprem bölgesinden güzel haberler peş peşe geldi
İHA

Binlerce kurtarma personeli deprem bölgesinde canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş İsmet Paşa Mahalleisi Hükümet Caddesi'nde yıkılan 7 katlı Yenişehir apartmanı enkazından 54 saat sonra İngilizce Öğretmeni Mehmet Acar için ekipler seferber oldu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yenişehir apartmanından 1 saat içerisinde Zeliha Gümüşoluk (85) ve Makbule Dağdöndüren (72) kardeşleri çıkarmıştı. Son olarak da öğretmen Mehmet Acar sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Mehmet Acar, kendisini çıkartan görevlilerin elini tutup moral bulmaya çalıştı. Acar ekiplere teşekkür ederken, tedavisi için ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.

Aynı binadan bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

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