Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel 51 saat sonra kurtarılan Melisa'nın babasıyla duygusal buluşması: Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu - Deprem haberleri

51 saat sonra kurtarılan Melisa'nın babasıyla duygusal buluşması: Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

Giriş: 08.02.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
51 saat sonra kurtarılan Melisa'nın babasıyla duygusal buluşması: Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu - Deprem haberleri
İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir bina da yıkıldı.

7 katlı binanın ilk 3 katı çökerken, üzerindeki 4 kat ağır hasar aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaşıldı. Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu. Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından 20 yaşındaki Melisa Andız, enkaz altından yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eşi ve 2 çocuğunu aynı enkazda kaybeden baba, kızı Melisa'nın kurtarılma anını umut dolu gözlerle bekledi. Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yangına müdahale sürüyor
Yangına müdahale sürüyor
Azerbaycan ekini 16 kişiyi kurtardı
Azerbaycan ekini 16 kişiyi kurtardı
Otel enkazından 52 saat sonra kurtarıldı!
Otel enkazından 52 saat sonra kurtarıldı!
7 yaşındaki Eylül'den duygulandıran not
7 yaşındaki Eylül'den duygulandıran not

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.