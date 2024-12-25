51 öğrenci hastanelik oldu
İstanbul Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme olayının İBB'nin dağıttığı gıda kumanyasından kaynaklandığı ileri sürüldü. İBB'den yapılan açıklamada ise, "Şile'deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı" ifadeleri kullanıldı
Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı.
AA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtıldı. Dağıtımdan kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.
Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği 51 öğrenci, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
"OKULUN İÇERİSİNDE BİR DAĞITIM YOK"
Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyalardan dolayı zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini söyledi.
Gül, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti: "Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu."
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise "Her şey kontrolümüz altında, idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Milli Eğitimin veya Valiliğimizin izninde olan değil, dışarıda okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada gerekli bütün önlemleri alıyor." şeklinde konuştu.
İBB AÇIKLAMA YAPTI
İBB'den yapılan açıklamada da, "Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda 25 Aralık 2024 sabahı dağıtılan "Okul Beslenme Desteği" paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Dağıtılan paketler laboratuvar incelemesine gönderildi" denildi.
Açıklamada şu ifadeleri yer aldı: "Dağıtılan beslenme paketlerinin üretiminden dağıtımına kadar titiz bir denetim süreci yürütülüyor. Şile’deki dağıtım, bir gıda mühendisinin gözetiminde yapıldı ve her paket numune alımına tabi tutuldu. Paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildi. Zehirlenme iddialarının ortaya çıkması üzerine alınan numuneler laboratuvarda detaylı incelemeye alındı. Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmuyor. Zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Söz konusu ürünlerin hem İBB hem de ilgili bakanlık yetkilileri tarafından teste tabi tutuldu. Kesin sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak."