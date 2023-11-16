500 gram doğan Nisan bebek hayata tutundu

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Samsun'da Kübra (27) ve Davud (27) Alkan çiftinin bebekleri Nisan Alkan, gebeliğin 26. haftasında 500 gram ağırlığında parmak bebek olarak dünyaya geldi. Hemen yoğun bakıma alınan Nisan bebek burada 90 gün boyunca tedavi edildi. Bu süreçte Alkan çifti, bebeklerinin tedavisinin bitmesini umut ve sabırla bekledi. Tedavinin sonucunda bebeklerini kucaklarını alan aile mutluluk yaşadı. 4 aylık olan Nisan bebek 5 kilogramı geçti.

HER 10 BEBEKTEN BİRİ PREMATÜRE

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Cemile Yeşilırmak, “Dünyaya gelen her 10 bebekten biri prematüre olarak doğmaktadır. Bu bebeklerin 3'te 2'si yüksek riskli grupta yer almaktadır. Prematüre bir hastalık değildir. Doğru ellerde, doğru kişilerde, doğru hastanelerde doğru ekipman ile bakılmayan prematüreler ömürleri boyunca taşıyabilecekleri birçok hastalığa sebep olmaktadır. Nisan Alkan ise 500 gram dünyaya gelmişti. Şimdi 5 kiloluk bir bebek olarak hayatını sürdürüyor. Herhangi bir komplikasyonumuz olmadan inşallah onu sağlıklı bir insan haline getireceğiz. Çok yüksek riskli dediğimiz bin gramın altındaki bebekler bile artık herhangi bir sakatlık olmaksızın yüzde 80'ler oranında sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Mortalite oranlarımız çok azaldı. Sakatlıkla, hastalıkla hayatta kalım oranlarımız da çok azaldı. Bunların sebepleri ise deneyimli bir ekip ve prematüre bir bebeğin ekipmanlarını karşılayacak ekipmanlardır” dedi.

"UMUTLARINI KAYBETMESİNLER"

Anne Alkan, “Sürecimiz bol dualı ve süt sağmalı geçti. Yorucu ve zor bir süreçti. Sonu güzel oldu” diye konuştu.

Baba Alkan, “Kesinlikle umutlarını kaybetmemeleri lazımdır. Ailelerin doktorlarına güvenmeleri lazımdır. Rüyalarımıza girecek kadar zor bir süreçti ama şükürler olsun bebeğimizi kucağımıza aldık” şeklinde konuştu.