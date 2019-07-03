Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre 2018 Mayıs ayında 2 milyon 583 bin olan kasko sigortalı araç sayısı bu yıl mayısta 2 milyon 422 bine indi. Başka bir değişle 160 bin 575 araç kasko sigortası yaptırmaktan vazgeçti. Bu sayıya son 1 yılda yeni satın alınan 350 bin otomobil ve hafif ticari araç da eklendiğinde yaklaşık 500 bin aracın kasko sigortası yaptırmaktan vazgeçtiği anlaşılıyor. Çünkü normalde kasko sigortalı araç sayısının yeni satın alınan araç kadar artması gerekirken aksine 160 bin düşmesi bu durumu ortaya koyuyor. Sigortacılar, kasko sigortası yaptırmayan araçların büyük bölümünün hem akaryakıtta meydana gelen fiyat artışı hem enflasyon nedeniyle düşen yaşam standardı nedeniyle vatandaşların aracını garajdan çıkarmadığını ifade ediyor. Vatandaş garajdan çıkaramadığı araca kasko sigortası yaptırmayı da gerekli görmüyor.

YEDEK PARÇA VE OTOMOBİLDE MALİYETLER ARTTI

Vatandaşın kasko sigortası yaptırmamasında ikinci neden artan yedek parça ve otomobil fiyatları nedeniyle tırmanan sigorta prim maliyetleri oldu. Araçlar pahalılaşınca sigorta değeri ve prim tutarı da arttı. Bunun yanında artan yedek parça maliyetleri hasar anında sigorta şirketlerinin canını yakınca sigorta şirketleri de çareyi zam yapmakta buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) rakamlarına göre araçların yedek parçaları yüzde 36, bakım ve onarımı ise yüzde 30 arttı. Buna karşı içinde trafik sigortası ve kasko bulunan ulaştırma sigortası da yüzde 30 zamlandı.

75 BİNİ OTOMOBİL

Kasko sigortası yaptırmayanların 75 binini otomobiller oluşturuyor. Daha doğru ifadeyle kaskolu otomobil sayısı 75 bin azaldı. Kaskolu araç sayısı en çok düşen ikinci grup 42 bin ile kamyonetler oldu. Taksilerde 2 bin 123 ve minibüslerde ise 5 bin 209 adetlik düşüşler görüldü.

TRAFİK SİGORTASI BİLE YAPTIRMADILAR

TSB rakamlarına göre trafik sigortasında ise önceki yıla göre 103 bin adetlik artış var. Ancak yine 350 bin araçlık yeni satış gözönüne alındığında yapılması zorunlu olan bu sigortayı bile yaklaşık 200 bin araç sahibinin yaptırmadığı görülüyor. Trafik sigortasında otomobil sayısının 140 bin arttığı buna karşın trafik sigortası olan kamyon sayısının 125 bin düştüğü görülüyor. Ancak bu düşüşünün mevzuat değişikliği kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü yılbaşında yapılan değişiklik ile trafiğe yanlış kodla kaydedilin araçların tipinin değiştirilmesi benimsenmişti. Bu nedenle kamyon olarak sigortalanan bir çok aracın aslında kamyonet olduğu ve son 1 yılda bu tip dönüşümünün sağlandığı görülüyor. Nitekim kamyonet olarak kayıtlı trafik sigortalı araç sayınının da 135 bin arttığı görülüyor. Ancak trafik sigortalı taksi sayısının nominal olarak bile 2 bin 337 ve yine minibüs ve otobüs sayısının düşmesi de dikkat çekti.

125 bin kamyon trafik sigortası yaptırmadı

(Trafik sigortası)

Araç Tipi 2018/Mayıs 2019/Mayıs Fark (Adet) 1-Otomobil 4,819,315 4,960,188 140,873 2-Taksi 37,772 35,436 -2,337 3-Minibüs (Sürücü Dahil 9-15 koltuk) 160,905 156,451 -4,454 4-Otobüs (Sürücü dahil 16-30 koltuk) 55,680 52,085 -3,595 5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) 19,438 14,359 -5,079 6-Kamyonet 1,283,597 1,418,941 135,344 7-Kamyon 294,208 168,363 -125,845 8-İş Makinası 27,597 21,282 -6,316 9-Traktör 433,933 416,904 -17,029 10-Römork 530 583 54 11-Motosiklet ve Yük Motosikleti 418,702 422,068 3,367 12-Tanker 9,999 8,231 -1,768 13-Çekici 106,371 103,358 -3,013 14-Özel Amaçlı Taşıt 28,429 22,142 -6,287 15-Tarım Makinesi 2,355 2,350 -4 TOPLAM 7,698,831 7,802,741 103,911

160 bin araç kasko sigortasından vazgeçti

(Kasko sigortası)