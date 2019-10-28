28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de alan adı (domain),web sitesi barındırma (hosting),sunucu ve veri merkezi hizmetleri sunan Sadece Hosting’in ‘hack’lendiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen siber saldırı sonucu Sadece Hosting’in güvenlik duvarı yıkılarak, şirket bünyesindeki tüm bilgi ve belgelere ulaşıldığı açıklandı.
Bu yılın temmuz ayında Premierdc Veri Merkezi A.Ş. tarafından satın alınan Sadece Hosting’te 9 Ekim’de meydana gelen olayla ilgili olarak Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.
KVKK’nın “Veri İhlali Bildirimi – Premierdc Veri Merkezi A.Ş.” başlığıyla yaptığı kamuoyu duyurusunda, şirketin tüm bilgi ve belgelerine ulaşıldığının düşünüldüğü ifade edilerek, ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği belirtildi.
TÜM BİLGİLERE ULAŞILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Açıklamada, Premierdc Veri Merkezi A.Ş. tarafından KVKK’ya gönderilen 14 Ekim 2019 tarihli yazıda şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
“Bir kısım kişi ya da kişiler tarafından Şirket’in güvenlik duvarı yıkılarak tüm bilgi ve belgelere ulaşıldığının düşünüldüğü,
Veri ihlalinin kaynağının araştırılmakta olduğu,
İhlalin 09.10.2019 tarihinde gerçekleştiği ve bu durumun 11.10.2019 tarihinde tespit edildiği,
İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin tespit edilmeye çalışıldığı,
İhlalden etkilenen kişi sayısı ve tahmini kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
İhlal ile ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği,
bilgilerine yer verilmiştir.”
50 BİNDEN FAZLA SİTEYE 'HOSTING' HİZMETİ VERİYOR
Konuya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirten KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.10.2019 tarih ve 2019/311 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Faaliyetlerine 2005 yılında başlayan Sadece Hosting’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, 50000+ Web Hosting, 4000+ Cloud Server, 6000+ Fiziksel Sunucu ve 100 Gbit üzeri aktif erişim ile hizmet veriyor.
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