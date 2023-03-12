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5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı

Bilecik´te Ümran Ü., beraberinde arkadaşı Metehan Y. ile sokakta yürürken karşılaştığı 5 yıl önce boşandığı Ahmet K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan Ümran U. ile arkadaşı hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Ahmet K. ise gözaltına alındı

Giriş: 12.03.2023 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
5 yıl önce boşandığı eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı
Eski eşi ile arkadaşını tabancayla yaraladı
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DHA

Bilecik´te taksi şoförlüğü yapan Ahmet K., İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Cadesi´nde 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü. ve arkadaşı Metehan Y. ile karşılaştı.

Şüpheli Ahmet K., kullandığı taksiden tabancayla ateş açarak eski eşi ve onun arkadaşını ayağından vurup kaçtı.

Yaralanan Metehan Y. bir vatandaş tarafından otomobille, Ümran Ü. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ümran Ü.´nün ameliyata alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Ahmet K.´yı kısa sürede yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K. ifadesi için Bilecik Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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