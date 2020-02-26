26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaz Dağları’nda çeşitli faaliyetler düzenleyen 'Keşif Yolcuları' tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 don olan kaya görenleri şaşırtıyor.
İHA'nın haberine göre üç küçük taş üzerinde adeta uçarcasına bir görüntü veren uçan kaya görenleri şaşkına çeviriyor.
Bölgede toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor.
İsmine 'uçan kaya' denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı.
KAZ DAĞLARI
Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanıyor. Kaz Dağları, batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi, doğuda Eybek Dağı, kuzey doğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran Dağı’ndan oluşuyor.
Üç tepesi olan esas Kaz Dağı'nın en yüksek tepesi ise 1774 metrelik Karataş Tepesi... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu ve Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldeleri bölgenin en önemli merkezleri olarak kabul ediliyor. Ayrıca Altınoluk, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın en temiz ikinci yüksek oksijen oranıyla en temiz ikinci havasına sahip...
Kazdağı Milli Parkı'nda bugüne kadar 101 familyaya ait 800 civarında bitki taksonu tespit edildi. Bu türlerin 77 adedi yalnızca Türkiye'de bulunuyor.
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