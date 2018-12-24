Yaklaşık 8 milyon arı kovanına sahip olan Türkiye'de, her yıl ortalama 150 bin kovan arı, pestisitler,, yani tarım ilaçları nedeniyle ölüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı,, arıların koloni halinde ölümüne yol açtığı iddiasıyla 5 tarım ilacına kademeli yasak getirdi.O ilaçlardan en zararlıları olan Thiamethoxam ve Imidoclaprıd'in açık alanlarda kullanımı aralık ayı itibarıyla yasaklandı. Bu iki ilacın seralarda kullanımı ise devam edecek, ancak etiketlerinde uyarı yazıları yer alacak. Çiftçiler de dikkatli kullanmaları konusunda uyarılacak. Bir diğer ilaç olan Chothianidin'in kullanımı 31 temmuz 2019'a kadar kademeli olarak devam edecek, o tarihten sonra yasaklanacak. Thiacloprid'in kullanımı da 30 nisan 2019'a kadar devam edecek. Nisan ayı sonunda, kullanılıp kullanılmayacağı yeniden değerlendirilecek...Acetamibrid'in kullanımı ise devam edecek, ancak etiketinde uyarı yer alacak...HABERTÜRK'e bilgi veren Tarım Bakanlığı yetkilileri, söz konusu ilaçların en zararlılarının yasaklandığını, diğerlerinin de kullanımının kısıtlandığını belirtti. Kullanımı kısıtlanan ilaçların etiketlerinde, "bu ürün arılara karşı çok zehirlidir. Kuru ve rüzgarlı havada ilaçlı tohum ekimi yapmayın, bombus arısı olan seralarda kullanmayın” uyarısı yer alacak. 5 ilaçla ilgili Avrupa Birliği uygulamaları takip edilecek ve aldıkları kararlar Türkiye'de de eş zamanlı uygulanacak.