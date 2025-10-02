Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale '5. Mevsim' balesi AKM'de

        '5. Mevsim' balesi AKM'de

        Mercan Selçuk Dans Topluluğu koreografisini Mercan Selçuk'un yaptığı, müziklerinde Deniz Baysal'ın imzası bulunan '5. Mevsim' gösterisiyle 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:18
        '5. Mevsim' balesi AKM'de
        Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), geçtiğimiz yıl prömiyerini yaptığı ‘’5 Mevsim’’ ile sezonu açmaya hazırlanıyor. Koreografisini Mercan Selçuk’un yaptığı 5 Mevsim’in müziklerinde Deniz Baysal imzası var. MSDT dansçıları performanslarıyla izleyicileri doğanın sunduğu 4 mevsimden, 5. Mevsime doğru bir yolculuğa çıkaracak. 5 Mevsim, insan ve doğa arasındaki bağı, modern balenin zarafetiyle anlatacak. 20 Ekim Saat 20:30’da AKM İstanbul’da izleyici ile buluşacak

        Mercan Selçuk Dans Topluluğu, sezonu yine klasikleşmiş bir eseri ile sürdürecek. Timur Selçuk şarkılarıyla sahnelenen ‘’Babamın Şarkıları’’ yine her yıl olduğu gibi 6 Kasım’da, Timur Selçuk’a özlemle AKM İstanbul’da izleyici ile buluşacak.

        REKLAM

        MSDT’nin güz sezonu için planlanan temsil tarihleri şöyle;

        • 5 Mevsim

        20 Ekim 20.30 - AKM İstanbul Tiyatro Sahne

        25 Ekim 20.00 - Süreyya Operası

        • Babamın Şarkıları

        6 Kasım 20.30 – AKM İstanbul Tiyatro Sahne (Ücretsiz)

        29 Kasım Süreyya Operası

        • Dans Gala

        10 Aralık Hisar Okulları Kültür Merkezi

        29 Aralık Kozyatağı Kültür Merkezi

        #Mercan selçuk dans topluluğu
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #5. Mevsim
        #bale
