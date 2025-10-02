'5. Mevsim' balesi AKM'de

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), geçtiğimiz yıl prömiyerini yaptığı ‘’5 Mevsim’’ ile sezonu açmaya hazırlanıyor. Koreografisini Mercan Selçuk’un yaptığı 5 Mevsim’in müziklerinde Deniz Baysal imzası var. MSDT dansçıları performanslarıyla izleyicileri doğanın sunduğu 4 mevsimden, 5. Mevsime doğru bir yolculuğa çıkaracak. 5 Mevsim, insan ve doğa arasındaki bağı, modern balenin zarafetiyle anlatacak. 20 Ekim Saat 20:30’da AKM İstanbul’da izleyici ile buluşacak

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, sezonu yine klasikleşmiş bir eseri ile sürdürecek. Timur Selçuk şarkılarıyla sahnelenen ‘’Babamın Şarkıları’’ yine her yıl olduğu gibi 6 Kasım’da, Timur Selçuk’a özlemle AKM İstanbul’da izleyici ile buluşacak.

MSDT’nin güz sezonu için planlanan temsil tarihleri şöyle;

5 Mevsim

20 Ekim 20.30 - AKM İstanbul Tiyatro Sahne

25 Ekim 20.00 - Süreyya Operası

Babamın Şarkıları

6 Kasım 20.30 – AKM İstanbul Tiyatro Sahne (Ücretsiz)

29 Kasım Süreyya Operası

Dans Gala

10 Aralık Hisar Okulları Kültür Merkezi

29 Aralık Kozyatağı Kültür Merkezi