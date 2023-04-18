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478 projeye 1 milyar TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalda 478 yatırım projesine toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin liralık hibe ödemesi gerçekleştireceklerini ifade etti

Giriş: 18.04.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
478 projeye 1 milyar TL hibe desteği
AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi'nde 2022-2023 başvuru dönemi sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlanacak destek tutarına ilişkin bilgi veren Kirişci, "Kırsalda 478 yatırım projesine toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin lira hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. Devletimiz, üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın her daim yanında." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci'nin paylaşımındaki bilgiye göre, Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi başvuruları 70 ilde sonuçlandı. Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon lira tutarındaki 478 yatırım projesine 1 milyar 43 milyon 511 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

EN FAZLA KONYA YARARLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, program kapsamında yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

En çok destek verilen proje konuları, hayvansal ve bitkisel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji yatırımları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile kanatlı yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar, modern yeni seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu, iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği, denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar oldu.

Yatırımcı sayısına göre, programdan en çok 21 yatırımcıyla Konya yararlandı. Bu ili 17 yatırımcıyla Kayseri, 16'şar yatırımcıyla Ankara ve İzmir, 15 yatırımcıyla Mersin takip etti. Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan il 41,6 milyon lira ile yine Konya olurken 34,5 milyon lira ile Ankara, 31,8 milyon lira ile İzmir, 31 milyon lira ile Kırşehir ve 29,6 milyon lira ile Kayseri de ilk beş il arasında yer aldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığı 11 ilde değerlendirme süreci 8 Mayıs'ta sona erecek.

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