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        Haberler Spor Diğer Atletizm 46. İstanbul Maratonu heyecanı başlıyor! - Diğer Haberleri

        46. İstanbul Maratonu heyecanı başlıyor!

        Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü (yarın) koşulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:53
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        İstanbul'da maraton heyecanı!
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        "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu , 46. kez gerçekleştirilecek.

        Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak. Çocuk maratonu ise 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

        42 kilometre kategorisinde 5 bin 500 ve 15 kilometre kategorisinde 12 bin olmak üzere toplam 17 bin 500 çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 23 bin koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 40 binin üzerinde sporcu organizasyonda mücadele edecek.

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        İstanbul Maratonu'na 30’u erkek, 14’ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7’si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor.

        Maratonda, 2:05'in altında derecelere sahip Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı Abebe Negewo da koşacak. World Athletics tarafından "Altın Atletler" kategorinde değerlendirilen Faslı Mohcin Outalha da maratonda mücadele edecek.

        Kadınlarda kariyerinde bir dünya maraton üçüncülüğü, bir Boston Maratonu şampiyonluğu ve dört majör maraton kürsüsü bulunan Kenyalı Sharon Jemutai Cherop, İstanbul Maratonu'nda yarışacak. Cherop, Nisan ayında Hannover Maratonu’nu ikinci bitirdi. Kişisel en iyi derecesi 2:22:36 olan Etiyopyalı Sintayehu Lewetegn ise kağıt üzerinde parkura çıkacak en hızlı kadın atlet olacak.

        PARKURLAR

        Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verilecek.

        Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

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        Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

        Yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.

        ÖDÜLLER

        46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verilecek.

        Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödül alacak.

        Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olacak.

        Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.

        YOLLAR KAPANACAK

        46. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

        Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek​​​​​​​.

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