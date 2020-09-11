Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto'nun patronu Jean-Sébastien Jacques, Aborjin topraklarındaki tarihi mağarayı demir cevheri nedeniyle uçurunca baskılara dayanamayarak istifa etti.
Aborjinlerin Batı Avustralya'da bulunan Pilbara'daki mağarası mayıs ayında tüm itirazlara rağmen yok edilmiş, şirketin hissedarları ve kamuoyu olayı kınamıştı. Baskılar sonrası CEO'nun yanı sıra üst düzey bazı yöneticiler de istifa etti.
Şirketten yapılan açıklamada yapılan hatalar nedeniyle oluşan endişeler neticesinde yeni bir CEO atanana kadar Jean-Sébastien Jacques'in görevde kalacağı ifade edildi.
Avustralya'nın en önemli arkeolojik kazı alanlarından olan bölgede 46 bin yıla uzanan insan yerleşim izleri bulunmuştu. Alanda yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 8 milyon tonluk yüksek kaliteli demir cevheri de bulunuyordu.
Rio Tinto şirketi kendi iç soruşturmasının yanı sıra yöneticilerin 5 milyon doları aşan prim ödemelerini kesmiş ve Aborjin topluluğuyla olan ilişkileri iyileştirmek için harekete geçmişti. Öte yandan, yaşananlar sonrası Avustralya parlamentosunda da maden şirketinin çalışmaları nedeniyle önerge verildi.
Rio Tinto'nun Başkanı Simon Thompson açıklamasında, "Olanlar yanlıştı ve herhangi bir Rio Tinto faaliyetinde böylesine istisnai bir arkeolojik alanın ve kültürel önemi olan mirasın yok edilmemesini garanti ediyoruz." dedi
Yapılan araştırmalara göre bölgede 28 bin yıllık hayvan kemiği ve 4 bin yıllık örme insan saçından yapılan kuşak bulunmuştu. DNA testleri bulguları kadim Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura (PKKP) halkıyla eşleştirmişti.
PKKP temsilcisi John Ashburton alanın yok olmasını acı bir kayıp olarak nitelerken, alanın Avustralya'da kalan bir avuç bilinen Aborjin yerleşiminden en eskisi olduğuna dikkat çekti.
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