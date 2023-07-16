Haziran'da 47, temmuzun ilk yarısında ise 35 kişi boğularak hayatını kaybederken, en fazla boğulma vakası 11 kişi ile 29 Haziran'da yaşandı.Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8 kişi, 2, 8, 9, 14 ve 15 Temmuz'da 4'er, 3 ve 10 Temmuz'da 2'şer ve 4, 6, 7 Temmuz'da birer, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.Geçen yıl 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 91 kişi su kaynaklarında yüzerken ya da meydana gelen kazalardan dolayı boğularak hayatını kaybetti.