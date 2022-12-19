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Sahte diplomalı mimara soruşturma başlatıldı

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir sahtecilik ihbarı ortaya çıktı. Kentte 42 yıl boyunca mimar olarak çalışan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede ortaya çıkan olayın ardından soruşturma başlatıldı

Giriş: 19.12.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
İHBAR SONRASI ANLAŞILDI! Antalya'da 42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı! - Güncel haberler
42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı
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DHA

Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

İHBAR SONRASI ANLAŞILDI

Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

ÖNEMLİ PROJELERDE YER ALDI

Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.

Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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