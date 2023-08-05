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        Haberler Gündem Hava Durumu 42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!

        Denizli'de hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi. Asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:04
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        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
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        Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Denizli'de hissedilir nem oranı yüzde 37'ye ulaştı.

        Hava sıcaklığının 42 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.

        ARAÇLAR HIZLARINI DÜŞÜRDÜ

        AA'da yer alan habere göre Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

        YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

        Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

        "ARABAM HARARET YAPTI"

        Sürücü Muhittin Çınar, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor" dedi.

        #asfalt eridi
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