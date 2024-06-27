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        Haberler Dünyadan 400 milyon dolarlık servet sahibi Jennifer Lopez ekonomi sınıfı uçuşunda - Magazin haberleri

        400 milyon dolarlık servet sahibi Jennifer Lopez ekonomi sınıfı uçuşunda

        400 milyon dolarlık servetin sahibi olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, birinci sınıf bölümü olmayan tarifeli bir uçuşta görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:48
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          Jennifer Lopez, İtalya'nın Napoli kentinden Fransa'nın başkenti Paris'e birinci sınıf bölümü olmayan tarifeli bir uçakla yolculuk etti.

        • 2

          400 milyon dolarlık serveti olan 54 yaşındaki Jennifer Lopez, özel jet tercih eden bazı meslektaşlarının aksine tarifeli uçuşu, hem de birinci sınıf bölümü olmayan uçağı tercih etti.
          Ünlü şarkıcı, havaalanında ve 2 saat 20 dakika süren yolculuğu sırasında uçakta güneş gözlüğüyle kendini gizlemeye çalıştı.

        • 3

          TMZ'nin yayınladığı fotoğraflarda Jennifer Lopez, pencere kenarında otururken görülüyor. Ancak büyük çantasını yerleştirdiği yanındaki koltuğu da satın aldığı düşünüldü.

          Daily Mail'e göre koruması onunla birlikte seyahat etti ve koridor tarafındaki koltuğa oturdu.

        • 4

          Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyi takip etmek üzere Paris'e giden Lopez, geçen hafta İtalya'da yalnız başına tatil yaparken görüntülenmişti.

        • 5

          Eşi Ben Affleck ile aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları söylentileri ortadayken, Jennifer Lopez'in tek başına tatil yapması, dedikoduları daha da güçlendirmişti.

        • 6

          51 yaşındaki Ben Affleck'in de yalnız başına görüntü vermesi, ünlü çiftin evlendikten iki yıl sonra boşanmaya doğru gittikleri iddialarını destekledi.

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          Jennifer Lopez İtalya'dayken, eşi Affleck de 2016 yapımı 'The Accountant'ın devam filmini çektiği Los Angeles'ta kaldı.

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          Ben Affleck, kendisinin ve Jennifer Lopez'in Beverly Hills'teki satılık olduğu söylenen malikanesinden çıkarken, otomobilinin arkasında flaşlı kamera kullanan paparazzileri azarlamasıyla manşetlere çıkmıştı. Affleck otomobilinden inmiş ve fotoğrafçıları azarlayarak, kendisinin hayatını tehlikeye attıklarını söylemişti.

        • 9

          Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasındaki ayrılık söylentileri Lopez'in mayı ayında tek başına katıldığı Met Gala sonrası başlamıştı. O zamandan bu yana ikili, Affleck'in 12 yaşındaki oğlu Samuel'in bu ayın başlarındaki mezuniyet töreni de dahil olmak üzere yalnızca birkaç kez birlikte görüldü. Mezuniyet törenine Lopez ve Affleck ayrı ayrı geldi ve etkinlikte mesafelerini korudular.

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