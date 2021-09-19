|Çelik Sektör Birincisi
|HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Birincisi
|ŞİŞECAM DIŞ TİC.A.Ş.
|Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Birincisi
|KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş
|Deri ve Deri Mamulleri Sektör Birincisi
|TGS DIŞ TİC. A.Ş.
|Diğer Sanayi Ürünleri Sektör Birincisi
|POLİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Elektrik - Elektronik Sektör Birincisi
|VESTEL TİCARET A.Ş.
|Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi
|FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
|Gemi ve Yat Sektör Birincisi
|SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
|Halı Sektör Birincisi
|ERDEMOĞLU DIŞ TİC.A.Ş.
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Birincisi
|TGS DIŞ TİC. A.Ş.
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Birincisi
|OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş.
|İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi
|BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Birincisi
|TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.
|Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Birincisi
|AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ.
|Madencilik Ürünleri Sektör Birincisi
|EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş.
|Makine ve Aksamları Sektör Birincisi
|TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.
|Meyve Sebze Mamulleri Sektör Birincisi
|ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Birincisi
|HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Mücevher Sektör Birincisi
|İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ
|Otomotiv Endüstrisi Sektör Birincisi
|FORD OTOMOTIV SAN. A.S.
|Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Birincisi
|TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş.
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Birincisi
|KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
|Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Birincisi
|ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC.A.Ş.
|Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Birincisi
|AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
|Tütün Sektör Birincisi
|BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Yaş Meyve ve Sebze Sektör Birincisi
|UÇAK KARDEŞLER GIDA SER.ULUS.NAK.PLAS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Birincisi
|S.S.MARMARA ZEYTIN TARIM SAT. KOOP.BIRLIĞI MARMARABIRLIK
|Hizmet Sektörü Birincisi
|TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI
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