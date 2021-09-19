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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında Koç Topluluğu şirketleri damga vurdu. Koç Grubu, en çok ihracat gerçekleştiren 10 firma listesinde dört şirketiyle yer aldı. Holding; Ford, Arçelik, Tofaş ve Türkiye Petrol Rafineleri şirketleri ile dört ödül birden aldı.

FORD YILIN ŞAMPİYONU

Ford 2020 yılında 4 milyar 897 milyon dolar ile Türkiye genel sıralamasında en çok ihracata imza atan şirket oldu.

ARÇELİK 6'INCI

Arçelik 1 milyar 818 milyon dolarlık ihracatla 6’ncı sırada yer aldı.

Tofaş 1 milyar 520 milyon dolarlık ihracatıyla 8’inci ve Tüpraş 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracatla 9’uncu sırada yer aldı.

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

2020 genel sıralamasında ilk 10 firma, unvanı ve 2020 yılı ihracatı (Dolar) 1.FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş: 4.897.527.388,22 2.TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş: 3.576.484.623,29 3.OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş: 2.282.777.993,01 4.VESTEL TİCARET A.Ş: 2.048.752.685,50 5.KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş: 1.963.810.713,69 6.ARÇELİK A.Ş: 1.818.406.404,33 7.TGS DIŞ TİC. A.Ş: 1.521.088.892,84 8.TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş: 1.520.868.841,35 9.TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş: 1.464.935.894,78 10.MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş: 1.110.852.099,65

ÜÇ SEKTÖRDE LİDERLİK ÖDÜLÜ

Ford Otosan, TürkTraktör ve Tüpraş kendi sektörlerinde liderlik ödülünün de sahibi oldu.

Çelik Sektör Birincisi HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Birincisi ŞİŞECAM DIŞ TİC.A.Ş. Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Birincisi KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş Deri ve Deri Mamulleri Sektör Birincisi TGS DIŞ TİC. A.Ş. Diğer Sanayi Ürünleri Sektör Birincisi POLİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Elektrik - Elektronik Sektör Birincisi VESTEL TİCARET A.Ş. Fındık ve Mamulleri Sektör Birincisi FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. Gemi ve Yat Sektör Birincisi SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. Halı Sektör Birincisi ERDEMOĞLU DIŞ TİC.A.Ş. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Birincisi TGS DIŞ TİC. A.Ş. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Birincisi OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş. İklimlendirme Sanayii Sektör Birincisi BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Birincisi TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Birincisi AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ. Madencilik Ürünleri Sektör Birincisi EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş. Makine ve Aksamları Sektör Birincisi TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. Meyve Sebze Mamulleri Sektör Birincisi ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Birincisi HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Mücevher Sektör Birincisi İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ Otomotiv Endüstrisi Sektör Birincisi FORD OTOMOTIV SAN. A.S. Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Birincisi TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Birincisi KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Birincisi ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİC.A.Ş. Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Birincisi AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Tütün Sektör Birincisi BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yaş Meyve ve Sebze Sektör Birincisi UÇAK KARDEŞLER GIDA SER.ULUS.NAK.PLAS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Birincisi S.S.MARMARA ZEYTIN TARIM SAT. KOOP.BIRLIĞI MARMARABIRLIK Hizmet Sektörü Birincisi TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI