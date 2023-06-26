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4 saat içinde bekleniyor! İstanbul ve Tekirdağ için uyarı geldi!

İstanbul ve Tekirdağ'ın bazı ilçeleri için Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. 4 saat içinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi

Giriş: 26.06.2023 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
4 saat içinde bekleniyor! İstanbul ve Tekirdağ için uyarı! Hava durumu İstanbul - Son dakika haberler
AA

İstanbul ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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