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Adana'da 4 öğretmenin öldüğü bölgede yola yine kaya düştü

Adana'da yamaçtan kopan kayaların, 4 öğretmenin içinde olduğu otomobilin üzerine düştüğü bölgede, yola yine kaya düştü. Kapana yol, ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor

Giriş: 20.04.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
4 öğretmenin öldüğü bölgede yine kaya düştü
DHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 öğretmenin öldüğü bölgede yola yine kaya düştü.

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, yamaçtan kopan kayalar, o sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü.

Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamlarını yitirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 öğretmenin öldüğü bölgede çalışma başlattı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkisindeki çalışmada, kayalar iş makineleriyle kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürüldü. Ancak yükseklerde toprak kayması olduğu için bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde, öğretmenlerin hayatını kaybettiği bölgeye yakın noktaya düşen kayalarla yol, trafiğe kapandı. Olayda, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı.

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