Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen öldü!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
4 ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'da yer alan habere göre kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.
DERSLERİ BİTMİŞ EVLERİNE DÖNÜYORDU
Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
YOL TEDBİREN TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.