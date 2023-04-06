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Son dakika haberi Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen öldü!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Giriş: 06.04.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Adana'da korkunç olay! Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti!
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen öldü!
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AA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

4 ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'da yer alan habere göre kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

DERSLERİ BİTMİŞ EVLERİNE DÖNÜYORDU

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

YOL TEDBİREN TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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