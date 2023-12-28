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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı

        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı

        Manisa'da 4.katta düşerek yaşamını yitiren Meltem öğretmenin MS hastası olduğu ortaya çıktı. Öğretmen Meltem Memiş, otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:00
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        4. kattan düşerek hayatını yitiren öğretmenin hastalığı ortaya çıktı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ilkokul öğretmeni Meltem Memiş'in (35) kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin Multipl Skleroza (MS) hastalığıyla mücadele ettiğini duyurup, "Ben can yoldaşımı, arkadaşımı kaybettim. Çok çekti hastalığından. Ama her zaman iyi olmaktan vazgeçmedi. İyi bir öğretmen, iyi bir anne, iyi bir eş olmaya çalıştı." dedi.

        4. KATTAN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Güvercinlik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nda öğretmen, evli ve 1 çocuk annesi Meltem Memiş, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü.

        Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Memiş, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Memiş'in cansız bedeni, ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öğretmen Meltem Memiş, otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da toprağa verildi.

        "HASTALIĞINDAN ÇOK ÇEKTİ"

        Bir süre önce ayağa kırıldığı için raporlu olan Meltem Memiş'in kendisi gibi öğretmen olan eşinin olay sırasında evde olmadığı, 5 yaşındaki çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi.

        Mehmet Memiş, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımla, eşinin MS hastalığıyla mücadele ettiğini duyurup, "Ben can yoldaşımı, arkadaşımı kaybettim. Çok çekti hastalığından. Ama her zaman iyi olmaktan vazgeçmedi. İyi bir öğretmen, iyi bir anne, iyi bir eş olmaya çalıştı. Yükü ağır geldi, taşıyamadı. Bu dünyada çok zorluklar çekti, günahı vebali boynuma. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Allah'ın huzurunda mutlu olsun kavuşuncaya kadar" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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