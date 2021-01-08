DHA

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’nde TOKİ konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Zemin katta duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişi ambulanslara alınarak tedavi edildi. 3 kişi ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ 3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİYİ MERDİVENLE İNDİRDİ

Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan apartman sakinleri de etkilendi. Üst katta oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayan 10 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

KUŞ VE KEDİ KURTARILDI

Bir kişi yoğun dumana rağmen binaya girerek muhabbet kuşu bulunan kafesi dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri de yangın sırasında bina içerisinde bulunan bir kediyi kurtardı. Bina sakinleri yaşadıkları konutlarda yangın merdiveni ve balkon olmamasından şikayet ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.